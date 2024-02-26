В Вологодской области планируют провести первые международные инклюзивные игры стран СНГ

Они дадут возможность самореализации людям с ограниченными возможностями

ТАСС, 26 февраля. Первые международные инклюзивные игры стран СНГ по киберспортивным дисциплинам запланированы в Вологодской области. Они дадут возможность самореализации людям с ограниченными возможностями, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Сочетание киберспорта и перспективных технологий, дающих возможность самореализации для людей с ограниченными возможностями здоровья, представляет часть новых инклюзивных киберспортивных дисциплин. Для поддержки этого направления мы планируем провести первые международные инклюзивные игры стран СНГ в Вологодской области", - сказал Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, планируется масштабное мероприятие. Оно призвано продемонстрировать роль спорта в развитии инклюзивного общества и создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки и формат проведения мероприятия будут объявлены дополнительно, добавила пресс-служба главы региона.