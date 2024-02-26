Фермеры Польши намерены проверять фуры на границе с Литвой на наличие зерна

Фермеры считают, что часть более дешевого украинского зерна, перевозимого в порты стран Балтии, может оставаться в Польше, извращая ситуацию на рынке

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Польские фермерские организации приступят к проверке грузов, которые ввозятся в страну с территории Литвы. Об этом в эфире национального радио балтийской республики сообщил один из организаторов протеста поляков Кароль Печинский.

"Это не будет полномасштабная блокада пограничных переходов, но мы с представителями ответственных инстанций организуем проверки, мы хотим знать, что находится в машинах, особенно в тех грузовиках, которые потенциально могут перевозить зерно", - сказал он.

Польские фермеры считают, что часть более дешевого украинского зерна, перевозимого в порты стран Балтии, может оставаться в Польше, извращая ситуацию на рынке.

Организации фермеров Литвы в свою очередь заявили, что со своей стороны не намерены блокировать дороги в сторону Польши и КПП на границе.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс".