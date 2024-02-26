В Воронеже создадут музей традиционных семейных ценностей на базе самой крупной школы в РФ

Это будет первое подобное учреждение в регионе

ВОРОНЕЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученики самой большой школы России, которая находится в Воронеже и рассчитана на обучение почти 3 тыс. детей, создадут в 2024 году первый в регионе музей традиционных семейных ценностей. Об этом рассказала министру просвещения РФ Сергею Кравцову в ходе его рабочей поездки в Воронеж директор образовательного центра "Содружество" Ольга Струкова.

"Одним из желаний [учеников] было создать музей необычной тематики. Они хотят придумать что-то [для музея], <...> чтобы потом сохранить до 11-го класса. Это потрясающая идея, мы сейчас этим занимаемся. То есть каждый класс начальной школы, основной школы готовит что-то запоминающееся, что потом им будет интересно посмотреть - как это было, в 11 классе. Тематика: семейные ценности, семейные традиционные ценности", - сказала она.

Струкова добавила, что на новый год в школе дети нарядили первую елку желаний, и одним из желаний с нее стало создание музея, для которого каждый класс создал бы в 2024 году свой экспонат, чтобы он стал частью истории образовательного учреждения.

В настоящее время в центре "Содружестве", по данным Струковой, обучаются 2 540 детей, в первых и вторых классах насчитывается по 10 параллелей, в третьем - восемь, в четвертом - шесть, так что экспонатов в новом музее будет много.

Открытие школы "Содружество" прошло 1 сентября 2023 года, она рассчитана на одновременное обучение 2 860 детей и считается самой большой школой России. Площадь школы составляет 60 тыс. кв. м, в семи учебных блоках по направлениям "Наука", "Общество", "Техника и IT", "Искусство", "Спорт" и других созданы художественные мастерские, астрономическая башня, лаборатории для учебных опытов, а также спортивные площадки и поля для различных соревнований. Школа станет частью социального узла, в котором построят дошкольное учреждение на 600 мест, спортивный кластер, школу искусств на 1 400 мест, библиотеку, поликлинику на 1 100 посещений в смену и подстанцию скорой помощи.