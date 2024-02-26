В Крыму добровольцы с начала 2023 года передали бойцам в зону СВО технику на 75 млн рублей

Кроме того, еженедельно участникам спецоперации направляют свыше 500 кг гуманитарной помощи

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Добровольцы из Крыма передали российским бойцам в зону проведения спецоперации 67 автомобилей, а также другую технику на 75 млн рублей с начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

"Добровольцами некоммерческой организации "Добро мира - волонтеры Крыма" подарено 67 автомобилей, закуплено техники и оборудования для участников специальной военной операции на сумму свыше 75 млн рублей, также лекарства и обмундирование. Добровольцы организации также передают письма, мобильные телефоны и аккумуляторы для военнослужащих в госпитали от родных из разных регионов России", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным крымского Мининформа, еженедельно свыше 500 кг гуманитарной помощи направляется участникам спецоперации. Волонтеры изготавливают окопные свечи, готовят "сухой борщ", шьют термобелье, подшлемники, плетут маскировочные сети и делают тактические носилки.

Гуманитарную помощь добровольцы оказывают и гражданам Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, добавили в министерстве. Так, волонтеры в прошлом году собрали более 50 тонн гумпомощи.