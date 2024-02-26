Во Франции 50% опрошенных граждан стали реже покупать средства гигиены из-за инфляции

Почти каждый пятый стал экономить на бритвах, еще 16% респондентов стали реже покупать дезодорант

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Около половины жителей Франции вынуждены реже покупать средства гигиены и выбирать между ними и продуктами питания из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).

"На фоне повсеместного роста стоимости жизни все больше французов отказываются от покупки базовых средств гигиены. В 2024 году каждый второй француз (50%) говорит, что экономический климат заставляет его сократить потребление средств личной гигиены, и эта доля резко возросла (+16 п. п. по сравнению с 2023 годом)", - говорится в материалах исследования.

Чаще всего жителям Франции приходится экономить на покупке косметики (40%) или краски для волос (33%). Кроме того, почти каждый пятый стал экономить на бритвах (19%), еще 16% стали реже покупать дезодорант. Меньше всего респонденты экономили на туалетной бумаге (9%), мыле (10%) и средствах женской гигиены (10%).

"Что еще более тревожно, исследование показало, что каждый пятый француз вынужден выбирать между покупкой продуктов питания и гигиенических средств; этот показатель тревожно высок среди молодых людей в возрасте до 25 лет, которые в два раза чаще страдают от этого (40%)", - уточняется в материалах опроса.

95% опрошенных заявили, что обеспокоены резким ростом цен, при этом 57% признались, что регулярно сталкиваются с ситуацией, когда у них нет уверенности, что имеющихся средств хватит до конца месяца. При этом 46% признались, что боятся скатиться в нищету. В то же время число тех, кто обращается в специализированные ассоциации за помощью для малоимущих, составило 26% от общего числа респондентов (8% делают это регулярно, 18% - время от времени).

Опрос проводился среди 2 тыс. человек старше 18 лет, отобранных по возрасту, полу и профессиям, с 17 по 22 ноября 2023 года.

Прогноз Минэкономики Франции

19 февраля министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство Франции было вынуждено пересмотреть свои прогнозы на рост экономики в сторону понижения, и теперь ожидает, что рост ВВП страны в 2024 году будет на уровне около 1%. На этом фоне глава Минэкономики пообещал претворить в жизнь план сокращения расходов министерств на 10 млрд евро. Рост инфляции во Франции наблюдается с конца 2020 года. Среднегодовой рост потребительских цен в стране в 2023 году составил 4,9%.