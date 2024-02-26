Запорожские пожарные и спасатели получили 10 единиц техники на базе "Камаза"

Всего ГУ МЧС региона располагает 200 единицами пожарной, специальной, автомобильной техники и плавсредств, в том числе 12 пожарными автолесницами и 38 автоцистернами тяжелого класса

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. ГУ МЧС по Запорожской области получило 10 единиц тяжелой пожарной техники на базе автомобилей "Камаз" для обновления существующего парка. Об этом сообщил журналистам начальник управления Дмитрий Кучерков.

"По тем программам по переоснащению подразделений ГУ МЧС большими темпами происходит это переоснащение. Сегодня мы готовы ввести в боевой расчет 10 единиц новейшей техники - это две автолесницы и восемь автоцистерн на базе автомобилей "Камаз". <...> На сегодняшний день подразделения областного управления на 100% оснащены спасательной техникой, сейчас идет только переоснащение на новейшие образцы", - сказал он.

Всего ГУ МЧС располагает 200 единицами пожарной, специальной, автомобильной техники и плавсредств, в том числе 12 пожарными автолесницами и 38 пожарными автоцистернами тяжелого класса.

Кучерков отметил, что 14 объектов ГУ МЧС включены в специальный инфраструктурный проект: проводится ремонт зданий пожарных депо, строится учебный пункт для подготовки пожарных и спасателей других специальностей.

Он добавил, что в регионе создана специализированная пожарно-спасательная часть, в которую будут включены новые для Запорожской области подразделения: водолазная служба, пиротехнические подразделения, кинологическая служба. "Эти подразделения проходят процесс комплектования личным составом, [проходит] обучение личного состава и оснащение необходимым оборудованием", - сказал начальник управления, не уточняя сроки их готовности.

В декабре он сообщил, что сотрудники регионального управления МЧС в 2024 году начнут участвовать в работах по разминированию местности в Запорожской области после формирований пиротехнических подразделений.