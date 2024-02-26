В прибрежных селах Заполярья продлили запрет на выход судов в море из-за ветра

Он будет действовать до 4 марта

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Маломерные суда в населенных пунктах Печенга и Лиинахамари в Печенгском муниципальном округе Мурманской области до 4 марта не смогут выйти в акваторию Баренцева моря из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Запрет, который власти вводили с 19 по 26 февраля, продлили еще на неделю.

Синоптики предупредили о том, что на побережье Кольского полуострова (Мурманская область) фиксируется сильный порывистый ветер до 20 м/с. Температура в Заполярье - от минус 4 до плюс 2 градусов, ожидаются небольшие осадки.

"Постановлением администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим повышенной готовности. Введено ограничение выхода маломерных судов с 15:00 мск 26 февраля до 15:00 мск 4 марта на территории Печенги и Лиинахамари", - говорится в сообщении.

Ограничения по-прежнему не коснутся передвижения судов по внутренним морским водам: от губы Печенга до пересечения линии мыс Крикун и мыс Ристиниеми полуострова Немецкий, губы Малой Волоковой до пересечения линии мыс Крикун и мыс Волоковой.