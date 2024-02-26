В Югре заявили, что большинство выпускников остаются работать в регионе

Губернатор Наталья Комарова отметила, что ситуация на окружном рынке труда остается стабильной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа остается стабильной, большинство выпускников вузов и колледжей остаются работать в регионе. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции.

"На рынке труда нашего автономного округа сохраняется тренд общероссийский, ситуация стабильная. <…> На одного ищущего работу у нас в регионе шесть вакансий, это говорит о том, что в данном случае рынок труда ориентирован на соискателя работы. <…> Если брать нашу основную отрасль экономики - недропользование, то здесь используются космического уровня технологии и оборудование, обеспечивающее выполнение задач. В этой связи подготовка кадров была, есть и будет важнейшим фактором, у нас больше 7, 7 тыс. выпускников колледжей, почти 4 тыс. [выпускников] вузов, и в большинстве своем они остаются работать у нас в регионе", - сказала она.

Глава региона добавила, что, в связи с этим в округе принимается целый комплекс решений, потому что рынок труда - это базовая платформа для насыщения экономики специалистами, подготовленными, квалифицированными кадрами. "Мы управляем этими процессами, используя такой механизм как баланс трудовых ресурсов, то есть рынок задает задачу, мы создаем условия для того, чтобы эта задача была решена с использованием тех возможностей, которые есть в регионе и образовательные организации в первую очередь. Обращу внимание, что и работодатель начал менять подходы к конкурсу между соискателями, уже не так внимательно рассматривают возраст или наличие трудового стажа", - сказала Комарова.

Она отметила, что в Югре создаются условия, чтобы привлекать на работу людей из других регионов и стран для работы в социальных отраслях, таких как здравоохранение и образование. По ее словам, в 2023 году за счет внешних источников на работу было привлечено почти 600 человек.