В Югре ставших инвалидами участников СВО включают в кадровый резерв

Они могут участвовать в образовательных программах проекта "Лидеры изменений Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из Югры по решению правительства округа включены в кадровый резерв на должности в госслужбе и могут участвовать в образовательных программах проекта "Лидеры изменений Югры", сообщила глава региона Наталья Комарова, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции.

"Мы приняли такое решение и включили участников СВО в состав тех, кто может принимать участие в конкурсах на замещение должностей на государственной и муниципальной службе. <…> Упомяну о нашем образовательном проекте "Лидеры изменений Югры", мы расширяем возможности для участников специальной военной операции, зачисляя их в состав команд, которые проходят эти образовательные модули в проекте "Лидеры изменений Югры. Таким образом, как минимум две платформы мы используем для того, чтобы участники СВО, ветераны боевых действий получили широкий спектр возможностей по месту работы по достижению <...> тех целей, которые поставлены по профессиональному росту, по обеспечению семьи и по тому, чтобы принести максимальную пользу родине", - сказала она.

Комарова также отметила, что в регионе стараются реагировать на каждый вопрос от участников СВО, недавно, после встречи в военнослужащими и их семьями, было принято решение о выплате 25 тыс. рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается на поле боя, без всяких документов и билетов. При этом, по ее словам, ни одно принятое решение нельзя считать достаточным, потому оно отвечает именно сегодняшним запросам, но уже через некоторое время его все равно нужно актуализировать.