В Ченнаи на выставке представили около 30 портретов героев СВО

Работы выполнены на крафтовой бумаге углем, что символично перекликается с темой Донбасса, отметил директор Русского дома в этом городе Александр Додонов

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 60 студентов факультетов истории и журналистики из университетов города Ченнаи приняли участие в церемонии открытия выставки "Уголь Донбасса", представленной в Русском доме. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор Русского дома в этом городе Александр Додонов, экспозиция приурочена ко Дню защитника Отечества и второй годовщине начала СВО.

"На выставке показаны 28 портретов героев СВО, волонтеров, добровольцев, медиков, созданных художником Сергеем Марченко. Выставка организована Русским домом совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области", - сказал Додонов.

"Работы выполнены на крафтовой бумаге углем, что символично перекликается с темой Донбасса - крупнейшего месторождения угля, называемого сердцем России", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что на открытии присутствовали дипломаты, журналисты, представители общественности. Почетными гостями стали генеральный консул РФ в Ченнаи Олег Авдеев и маршал авиации, основатель аналитического центра Peninsula Foundation, профессор Матхешваран.

Посетителям было предложено посмотреть интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. После этого состоялось обсуждение, в котором активно участвовали студенты, поэтому было решено отвести на него дополнительное время.

Выставка в Русском доме в Ченнаи на юге Индии будет открыта для посетителей до 8 марта.