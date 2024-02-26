В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Правительство города просит автомобилистов соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге в связи с туманом, водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи с туманом. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении.

Правительство Петербурга просит автомобилистов соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

Как ранее отмечали синоптики, в ближайшие дни в Петербурге ожидается относительно теплая погода: в первой половине недели температура воздуха в течение суток будет в пределах от плюс 1 до плюс 5 градусов. При этом в городе будет облачно и местами дождливо. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, во второй половине недели погоду начнет определять антициклон, к выходным появится солнце.

Гололед в Петербурге

В феврале правительство города уже несколько раз объявляло желтый уровень опасности из-за низких температур, сильного ветра и гололеда. Как отметили в комитете по благоустройству, проблема с гололедом в городе еще сохраняется.

"В Петербурге по прогнозам пока устойчивый "плюс". В эти дни дорожники не снижают темп работы по уборке снега, собранного в валы по краям магистралей. На пункты утилизации в среднем за сутки отправляется порядка 20 тыс. кубометров снега. Широкая амплитуда "температурных качелей", характерная для конца февраля, часто создавала на дорогах угрозу скользкости. Председателем Комитета было поручено предприятиям особо следить за состоянием тротуаров. <...> Вручную специалисты скалывают наледь и обрабатывают участки у остановок и под водосточными трубами", - говорится в сообщении пресс-службы городского комитета по благоустройству.

На данный момент в уборке города задействовано 743 единицы техники и 936 работников ручного труда.