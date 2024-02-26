На северо-западе Москвы появится "детский" пешеходный маршрут

Маршрут свяжет воедино жилую и социальную инфраструктуру, плейхаб и центральный парк, будет доходить до детского сада и строящейся школы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Безопасная пешеходная зона без пересечения с проезжей частью между строящимися объектами детской инфраструктуры появится в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Маршрут протяженностью от 600 м до 1 км свяжет воедино жилую и социальную инфраструктуру, плейхаб и центральный парк. Он будет доходить до детского сада, который уже сдан в эксплуатацию, и до строящейся школы. По всей длине предусмотрено усиленное освещение", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что "детский" маршрут будет проходить через бульвар, благоустроенный в 2023 году, игровые и спортивные площадки, расположенные вблизи детского сада и школы. Вдоль маршрута будут располагаться разнообразные магазины и детские клубы и досуговые студии, а также семейные рестораны и кафе.

Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проектом благоустройства также предусмотрено озеленение по всей пешеходной зоне: планируется высадить хвойные деревья, кустарники и цветники. "Этот жилой комплекс в целом отличается высокой долей озеленения - под благоустройство отведено больше трети территории застройки. А мастер-планом предусмотрены протяженные пешие маршруты. Это благотворно влияет на восприятие всего комплекса и комфортное проживание в нем", - отметил он.

"Детский" маршрут входит в состав благоустройства жилого района на Летной улице в Северо-Западном административном округе. Здесь уже построен и введен городской детский сад на 300 мест, продолжается строительство городской школы на 825 мест, ввод которой запланирован к 1 сентября 2024 года. В 2022 году в жилом районе было достроено четыре корпуса, сейчас они заселены. В начале текущего года были сданы еще семь корпусов на Небесном бульваре.