У полиции Испании нет данных о якобы убийстве россиянина в районе, где нашли Кузьминова

В провинциальном отделении национальной полиции заверили, что не знают о таком инциденте

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании не располагают подтверждением распространенных в прессе утверждений о якобы убийстве россиянина в районе, где, как предполагается, был обнаружен мертвым Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.

"У гражданской гвардии нет таких сведений", - заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе стражей порядка в провинции Аликанте. В провинциальном отделении национальной полиции также заверили, что не знают о таком инциденте.

19 февраля информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники смерть Кузьминова в Вильяхойосе, где проживает значительная диаспора из России и с Украины. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщали ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.