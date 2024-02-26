Мезенцев считает необходимым усиление патриотического воспитания молодежи

По словам госсекретаря Союзного государства, это позволит не допустить таких случаев предательства, которое совершил летчик Максим Кузьминов

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Необходимо усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи в России, чтобы не допустить таких случаев предательства, которое совершил летчик Максим Кузьминов, в 2023 году угнавший российский военный вертолет. Такую точку зрения выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время поездки в ДНР.

"Предательство и подлость во все времена никогда не приветствовались. Это преступление [по отношению] к тем, с кем ты стоял в одном строю десятки и сотни раз. Члены его экипажа, этого подлеца (Кузьминова - прим. ТАСС), которые отказались сдаваться, погибли, они погибли честными и искренними солдатами своей Родины, а он предал и нет ему прощения. <...> Мы должны больше рассказывать, должны больше соизмерять день нынешний с той традицией, не стесняться говорить о войне, о нашей многовековой истории побед и сложных периодах, говорить на равных и не назидательно и призывать молодых людей к осмыслению", - подчеркнул госсекретарь.

Он также посетил легендарный мемориал "Саур-Могила", где почтил память героев Великой Отечественной войны и бойцов, погибших в ходе текущего конфликта. Затем Мезенцев посетил Аллею ангелов в Донецке, где почтил память детей, погибших в результате ударов со стороны украинских сил.