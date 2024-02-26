В Вологодской области намерены возобновить работу над кластером в вотчине Деда Мороза

К проекту планируют подключить одно из структурных подразделений "Северстали"

ТАСС, 26 февраля. Власти Вологодской области сообщили о планах возобновить работу над проектом реконструкции вотчины Деда Мороза и создания туристического кластера в Великоустюгском районе, планируется, что к проекту подключится одно из структурных подразделений "Северстали", сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

В начале февраля глава региона объявлял, что правительство Вологодской области в одностороннем порядке расторгнет договор с Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") по заявленному в октябре 2023 года проекту строительства в вотчине Деда Мороза туркластера мирового уровня. Договор расторгли из-за отсутствия движения по проекту.

"Вот сейчас ту самую компанию потихонечку планирует заместить "Северсталь". <...> Они <...> сейчас изучают и рассматривают как перспективное направление создание гостиничного комплекса и реконструкцию вотчины Деда Мороза уже силами активов "Северстали", одним из структурных подразделений. Это очень важно, значимо, и мы будем помогать, как и другим проектам "Северстали", - сказал Филимонов на оперативном совещании областного правительства. Он анонсировал запланированную на 13 марта совместную с Алексеем Мордашовым встречу с трудовым коллективом "Северстали", где будут озвучены новые инициативы, совместно запланированные с компанией и правительством области.

О планируемом туркластере в вотчине было заявлено 31 октября 2023 года после подписания соглашения, его скрепили на тот момент губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Александр Биба. По словам главы региона, в проект предполагалось включить 87 га земли вблизи действующей вотчины, построить там гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты, новые тематические зоны, спа-комплексы, современный парк развлечений и другую инфраструктуру для отдыха детей и взрослых. Предполагалось, что проект позволит создать уникальный семейный тематический парк развлечений международного масштаба с развитой инфраструктурой.

В вотчине Деда Мороза под Великим Устюгом сегодня есть двухэтажный деревянный терем волшебника, который, как заявляли региональные власти, давно требует расширения и реконструкции, так как не вмещает всех желающих. Действуют "Тропа сказок", зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека" и "Дом ремесел".