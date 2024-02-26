В регионах Поволжья ожидают переменчивую погоду с ночными холодами и оттепелью

Так, в Удмуртии в ночь на 27 февраля температура воздуха составит минус 7-12 градусов, во вторник днем - минус 1-6 градусов

ТАСС, 26 февраля. Переменчивая погода ожидается в регионах Приволжского федерального округа на этой неделе. Во многих регионах по ночам будет морозно, при этом в Пермском крае, Удмуртии, Кировской области к концу недели ожидаются дневные оттепели, сообщили корреспондентам ТАСС в региональных гидрометцентрах, управлениях ГУ МЧС и центрах геоинформационных систем.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, погодные процессы в республике продолжают формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона с центром над Оренбургской областью. Наблюдается спокойная погода с большим разбросом температур, осадков не отмечается. "27 февраля температуры воздуха ночью ожидаются от минус 11 до минус 16 градусов, в южных и восточных районах при прояснениях минус 19-24 градуса, максимальные [температуры] днем составят минус 2-7 градусов. В среду, 28 февраля, ночью прогнозируется минус 10-15 градусов, днем ожидается минус 1-6 градусов, в четверг, 29 февраля, ночью будет минус 7-12 градусов, местами до минус 15 градусов, днем температуры повысятся до 0 - минус 4 градусов", - сообщили в ведомстве.

Текущая неделя в Пермском крае будет малооблачной и умеренно теплой на юге региона, а также более облачной и очень теплой на севере края, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). "Распределение аномалий температуры воздуха останется таким же, как и на прошлой неделе: на севере будет значительно теплее, чем на юге, но при этом общий температурный фон значительно повысится. В южной половине края неделя ожидается теплее нормы на 1-2 градуса, а на севере - на 4-7 градусов. Погода приобретает предвесенний характер с дневными оттепелями в отдельные дни, которые будут более интенсивными в конце недели, а в выходные дни оттепели до плюс 3 градусов можно ожидать уже повсеместно", - рассказали в ГИС-центре.

С понедельника до среды в южной части края будет переменная облачность без осадков, во вторник обширные прояснения вероятны и в центральных районах Прикамья. Температура воздуха в ночные часы ожидается около минус 8-15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 0 - минус 5 градусов. В среду ожидается поступление еще более теплой воздушной массы. При прохождении теплого фронта на севере края вновь ожидается небольшой снег, также здесь будет теплее, чем на юге - минус 3 - плюс 2 градуса днем, а в четверг ожидаются существенные снегопады.

В Удмуртию, по данным Гидрометцентра республики, также начинает поступать теплый воздух с западных и юго-западных регионов страны, температура с каждым днем будет возрастать. В предстоящую ночь на 27 февраля температура воздуха составит минус 7-12 градусов, во вторник днем - минус 1-6 градусов, а в пятницу днем ожидается уже до плюс 2 градусов. Во вторник в Удмуртии сохранится погода без осадков, в среду и в четверг местами пройдет небольшой снег, возможен слабый переохлажденный дождь, а в пятницу осадки отметятся на большей территории региона.

В Кирове, по данным кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля температура воздуха днем составит 0 - минус 2 градуса, в среду и четверг возможно потепление до плюс 1 градуса. Во вторник и среду осадков не ожидается, в четверг возможен небольшой снег с дождем. На дорогах гололедица.

Ночные холода

В нескольких регионов Приволжского федерального округа по-прежнему достаточно холодно, особенно по ночам. В Саратовской области в ближайшие дни сохранится сильный мороз, в частности, 27 января местами ожидается аномально-холодная погода, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов, сообщили в региональном ГУ МЧС. Ночью и утром в Левобережье прогнозируется до минус 27 градусов. При этом на некоторых территориях в Правобережье днем ожидается до 0 градусов.

По информации ГУ МЧС по Оренбургской области, 27 февраля в регионе температура ночью опустится до минус 28 градусов. Днем воздух максимально прогреется до минус 1 градуса. В Самарской области ночами также будет морозно. По данным Приволжского УГМС, в ночь на вторник, 27 февраля, ожидается минус 17-22 градуса, местами столбик термометра опустится до минус 24 - 29 градусов, днем будет от минус 6 до минус 11 градусов. В ночь на среду снова похолодает до минус 15 - 20 градусов, днем ожидается минус 5 - 10 градусов, осадков не будет.

По информации ульяновского Гидрометцентра, в ночь на вторник в Ульяновской области ожидается до минус 18 градусов, по югу области - до 23 градусов мороза. Днем 27 февраля прогнозируется до 9 градусов мороза, по западу области ожидается потепление до плюс одного градуса. В ночь на среду в регионе температура опустится до минус 19 градусов, а днем 28 февраля, согласно прогнозу, потеплеет до минус 6 градусов. При этом в ближайшие три дня осадков не ожидается.

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 февраля в республике будет преимущественно без осадков, сохранится переменная облачность с порывами ветра от 6 до 11 метров в секунду. Днем температура снизится до минус 5 градусов, по ночам прогнозируется похолодание до минус 11-12 градусов.

В Башкирии ближайшие дни прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха в ночное время опустится до минус 15 градусов, днем воздух прогреется до 7 градусов ниже нуля.

Уборка снега

Несмотря на почти повсеместное прекращение осадков, власти регионов ПФО продолжают бороться с последствиями прошедших этой зимой обильных снегопадов. Так, в Оренбурге продолжается работа по вызову снега и устранению наледи, в ночь на 26 февраля на улицах города работали 65 единиц техники. В Уфе коммунальные службы также продолжают очистку города от снега, при этом не обошлось без нарушений: прокуратура выявила факт складирования грязного снега в центре Уфы.

Мэр Саратова Лада Мокроусова в своем Telegram-канале сообщила о поступающих жалобах из-за ненадлежащей уборки дворов от снега и наледи. Глава города заверила, что ответственные лица будут в ежедневном режиме выезжать по обращениям и вместе с жителями понуждать управляющие организации убирать территории многоквартирных домов.

За неделю по факту несоблюдения требований по содержанию дорог прокуратура Чувашии возбудила два дела об административном правонарушении в отношении обслуживающих организаций в Калининском районе Чебоксар и в городе Алатыре. Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов на совещании в региональном правительстве сообщил, что в январе-феврале "особенно ярко" проявились проблемные вопросы в связи с вывозом мусора из-за аномальных снегопадов.

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе еженедельного оперативного совещания в понедельник 26 февраля сообщил, что сильных снегопадов в регионе больше не ожидается, и поручил на этой неделе убрать снег со всех крыш во всех муниципалитетах Кировской области.