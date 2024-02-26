Кандидаты в президенты предложили реформировать ЕГЭ и увеличить стипендии

В дебатах приняли участие Николай Харитонов, Владислав Даванков и доверенное лицо Леонида Слуцкого - Никита Березин

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в президенты РФ в ходе первых теледебатов выступили с предложениями о реформировании единого государственного экзамена (ЕГЭ) и увеличении стипендий студентов. Дебаты, посвященные теме образования, прошли в эфире канала "Россия-1", участие в них приняли кандидаты в президенты Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также доверенное лицо Леонида Слуцкого (ЛДПР) - Никита Березин.

Даванков, в частности, выступил за реформирование ЕГЭ. "Я считаю, что ЕГЭ в будущем будет заменен. И он будет заменен на портфолио школьника. Школьник должен чувствовать, что он постоянно работает на свое будущее, а не готовится два года к одному дню", - добавил кандидат.

Кроме того, он считает необходимым усилить роль родительских советов. "Только родители знают, как питаться их детям, какие у них интересы и кем их дети хотят быть в будущем. Будущее за тем, чтобы родители больше участвовали в развитии школы", - сказал Даванков.

Тему ЕГЭ затронул и представитель кандидата от ЛДПР Никита Березин. "Нужно уходить от системы тестов. Потому что каждый ребенок на сегодняшний день индивидуален. И когда он пишет задание, ему достаточно написать вопрос и широко ответить: кто-то может сделать это на одном листе, кто-то на четырех. Нельзя всех ставить под одну планку", - сказал он. Березин также выступил за отказ России от Болонской системы образования.

Харитонов в ходе дебатов напомнил о законопроекте депутатов фракции КПРФ "Образование для всех", который содержит новую стратегию образовательной политики, документ в том числе предусматривает запрет на ликвидацию школ и детских садов без согласия граждан. Документом предлагается увеличить количество бюджетных мест в российских вузах и перейти к классической российско-советской системе образования.

Кандидат от КПРФ также выступил за увеличение стипендий студентов как минимум до 80% МРОТ. "Все предприниматели, руководители предприятий в один голос говорят, что не хватает специалистов, кадров. Нам необходимо организовать учебный процесс. Любой вуз необходимо привязывать непосредственно к производству", - сказал политик.