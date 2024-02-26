В Архангельске на Днях Арктики расскажут о метелях и северных профессиях

Также открыли несколько выставок, например, о полярных ученых, зимних Соловках и белых медведях

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Дни Арктики открылись в Архангельске, в этом году их посвятили Году семьи, рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина. Открылось несколько выставок - о полярных ученых, зимних Соловках и белых медведях, на научном шоу покажут, как возникают метели, запланированы лекции и мастер-классы, в том числе об арктических профессиях.

"В этот раз Дни Арктики посвящены Году семьи. У нас расставлены акценты, например, образ чума, как образ семейного очага. У нас даже установлен небольшой чум, детям уже очень нравится. Один из мастер-классов посвящен [тому], что мы будем делать неночку - куклу в ненецкой национальной одежде. И в целом многие мастер-классы и занятия и у нас предназначены для детей, некоторые - и для детей, и для взрослых", - сказала Тюкина.

На выставке о полярных исследователях представлены темы, которые затрагиваются нечасто. Например, о женщинах - исследовательницах Арктики. Экспозиция рассказывает о Ксении Гемп - известном полярном историке, этнографе и гидрографе, ее наработки по применению арктических морских водорослей используются до сих пор. Еще одна героиня - Ханна Ресволль-Холмсен (Норвегия), она исследовала флору Шпицбергена, и одна из первых стала применять фотофиксацию. Еще одна тема - это исследовательские арктические суда, например, "Профессор Молчанов", который каждый год ходит в высокоширотные экспедиции, в том числе с Арктическим плавучим университетом (АПУ).

Выставка о Соловках состоит из нескольких частей. Одна посвящена книгам, вторая - это работы московской художницы Ольги Крестовской, представлено около 40 живописных и графических работ. "Она известный архитектор, и у нее две главные живописные темы: это Венеция и Соловки, - показала собеседница агентства. - Зимние Соловки под снегом - это целый цикл, причем это не самый частый сюжет, обычно мы видим классические летние соловки на фотографиях и картинах. А здесь Соловки в снегах".

Также на Днях Арктики представлена коллекция иллюстрированных книг о белых медведях.

В программе - подкаст об арктических профессиях, премьера фильма о Соловках, его снимали летом 2023 года в рамках Летней Соловецкой студенческой школы, пройдут лекции об арктической энергетике, перспективах Северного морского пути, полезных ископаемых Арктики. В научном шоу "Чудеса Арктики" можно будет увидеть, как возникают метели и другие воздушные явления в высоких широтах. Полярный исследователь Михаил Малахов представит фильм о Шпицбергене. Ансамбль индийского танца "Зиндаги" Творческого центра САФУ покажет ненецкий танец "Мастерица". "Да, вот такое неожиданное смешение жанров у нас будет", - добавила Тюкина. Завершатся Дни Арктики 29 февраля.