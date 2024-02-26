Путин: надежные жизненные ориентиры у молодежи - залог будущего России

Президент РФ отметил, что молодежь должна знать историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал залогом будущего страны надежные жизненные ориентиры и традиционные ценности у молодежи.

"Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и, безусловно, знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей", - сказал глава государства в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание".

"История дает нам понимание своих корней, тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны. Это важнейшие, определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом", - подчеркнул президент.

Глава государства уверен, что "участники, партнеры и надежные друзья общества "Знание" будут и впредь вносить весомый вклад в повышение престижа просветительской деятельности, а значит, и в укрепление государственного, научно-технологического и, безусловно, ценностного суверенитета".

Путин приветствовал участников церемонии, а в их лице - "ученых, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтеров, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству". Президент поблагодарил всех, "кто по зову сердца берет на себя ответственную и благородную просветительскую миссию, помогает возрождению общества "Знание".

По мнению главы государства, сейчас работа общества "Знание" выстроена на качественно новом уровне. "Знанию" за достаточно короткий срок удалось собрать под своим крылом большую команду экспертов, просветителей, в том числе выдающихся людей, настоящих звезд отечественной науки, экономики, промышленности, культуры, специалистов в сфере государственного управления и лидеров общественного мнения", - указал Путин. Президент обратил внимание на то, что все эти специалисты "щедро делятся опытом, помогают молодым людям, подрастающему поколению в их стремлении постигать новое, учиться у признанных профессионалов, вдохновляют их своим личным примером".