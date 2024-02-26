В Астраханской области в 2024 году намерены открыть три школы и семь детских садов

Подписаны соответствующие соглашения, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Богомолов

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают в 2024 году ввести в эксплуатацию три школы и семь детских садов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Богомолов на пресс-конференции.

"На сегодняшний момент обязательства региона - в этом году завершить строительство трех школ <…>, в том числе двух больших под 1 тыс. мест, и семи детских садов. Подписаны соглашения, есть дорожная карта, я несу персональную ответственность. <…> В ближайшее время будут сданы детские сады в микрорайоне Бабаевского, в Харабалинском районе, в поселке Кирпичный, ближе к июню - это уже детские садики в Ахтубинском районе", - сказал Богомолов.

Он отметил, что среди объектов - школа на 1 тыс. мест в Трусовском районе города, которую должны были сдать еще в прошлом году. Из-за этого проекта Астраханская область вошла в число регионов, которые не завершили президентскую программу капитального ремонта школ. Богомолов уточнил, что в рамках новых сроков работы должны быть завершены к концу весны, а 1 сентября школа откроет двери для учеников.

"Сейчас по ней (школе в Трусовском районе - прим. ТАСС) высокая степень готовности, идет покраска. Большой объем предстоит по благоустройству, школа будет очень красивая и просторная. Я надеюсь, что школа будет сдана в срок. Самое главное, что дети в сентябре, я уверен, пойдут туда учиться", - добавил Богомолов.

По данным властей, отставание в сроках вызваны низкими темпами производственных работ со стороны подрядных организаций. Строительство объектов идет в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование".