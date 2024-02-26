Госсекретарь Союзного государства передал студентам Донбасса грузовики для занятий

Дмитрий Мезенцев рассказал, что технику закупили в рамках реализации задач, поставленных высшим Государственным Советом Союзного государства

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев передал два грузовика для студентов автомобильных колледжей Донецка. Передача техники, сертификатов и ключей прошла на базе Донецкого транспортно-технологического колледжа, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал сам Мезенцев, техника закуплена в рамках реализации задач, поставленных высшим Государственным Советом Союзного государства.

За поддержку Донецкой Народной Республики Союзному государству выразил благодарность глава региона Денис Пушилин. "Для Донбасса приехала нужная <...> и качественная техника, на которой будут учиться наши дети. Спасибо большое", - сказал он.

Как уточнили члены белорусской делегации, два автомобиля "Камаз" будут задействованы для проведения практических занятий в Донецком технологическом колледже и Донецком транспортно-технологическом колледже. А Луганский колледж автосервиса имени А.А.Гизая получил два автомобиля МАЗ.