Наставником года по версии премии "Знание" стал учитель математики из Петербурга

Юным просветителем года стал чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет Дмитрий Васецкий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Победу в номинации "Наставник года" премии "Знание" одержал учитель математики из Санкт-Петербурга Кирилл Сухов. Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"С 2018 года Сухов - руководитель сборной России по математике, которая под его наставничеством стала занимать призовые места на международных олимпиадах. Принимает участие в разработке заданий для олимпиад и турниров по математике. Преподаватель и руководитель смен в образовательном центре "Сириус" для детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве", - сообщила пресс-служба общества "Знание".

Юным просветителем года стал чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет Дмитрий Васецкий из Свердловской области. Двенадцатилетний подросток ведет активную просветительскую деятельность, связанную с распространением китайского языка в России и русского языка в Китае. Совместно с Московским музеем анимации работает над русско-китайским мультфильмом "Мечты сбываются", разрабатывает учебное пособие по изучению китайского языка для детей, а также принимал участие в работе над переводом и озвучкой аудиогида для выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Награду за общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор первых" получила автор проекта "Школа рисования для детей" Ульяна Шабанова из Новосибирска. Видеоуроки для детей дошкольного возраста "Няня Уля. Школа рисования для детей" набрали более 20 млн просмотров. Номинация была учреждена "Движением первых".

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях - на шесть больше, чем в 2023 году. Всего заявки подали 18 304 человек. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.