Из Марий Эл в зону проведения СВО отправили автомобили и стройматериалы

Также в состав груза вошли средства личной гигиены и спецоборудование

ЙОШКАР-ОЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Автомобили, стройматериалы, а также средства личной гигиены и спецоборудование отправили в феврале из республики Марий Эл в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В феврале вновь был отправлен гуманитарный груз в зону специальной военной операции, учли по максимуму пожелания военнослужащих: доставили семь автомобилей, автозапчасти, инструменты, стройматериалы, средства личной гигиены, теплую одежду и обувь, печи", - сказал Зайцев. Также в состав груза вошли маскировочные сети и блиндажные свечи, личные посылки, письма, книги, постельное белье и медикаменты.

Зайцев отметил, что на еженедельной основе встречается с участниками СВО, их близкими, а также регулярно созванивается с командирами. "Недавно на встрече жены и матери рассказали, что на одном из сложных участков для транспортировки личного состава требуется автомобиль, поэтому в числе отправленной техники два автомобиля было для наших ребят", - рассказал Зайцев. В связи с этим он поблагодарил благотворительный фонд, а также всех граждан, которые на постоянной основе собирают и доставляют военно-шефскую помощь бойцам.