В Петербурге ремонт на Прачечном мосту намерены завершить в 2025 году

В рамках работ укрепят бутовую кладку, обновят гидроизоляцию, отреставрируют свод моста и гранитные плиты тротуаров и ступеней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы на Прачечном мосту, который в 2024 году отмечает 225-летний юбилей, планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Юбилей переправа встречает в процессе восстановления - сейчас на Прачечном мосту начался ремонт. В его рамках будет укреплена бутовая кладка, обновлена гидроизоляция, отреставрирован свод моста и гранитные плиты тротуаров и ступеней. Работы завершатся в 2025 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Прачечный мост является одним из первых каменных мостов в Петербурге. Он перекинут через Фонтанку возле ее истока, у Летнего сада, с момента постройки почти не изменился ни по конструкции, ни внешне.

Проектирование и строительство переправы велось в 1760-е годы в рамках создания гранитной Дворцовой набережной. Мост строился в 1766-1769 годах по проекту Игнатия Росси и Тимофея Насонова. Первоначально ему планировалось "быть каменному только с берегов, а в средине деревянному подъемному". Однако в 1767 году в проект были внесены корректировки, и решено было соорудить неразводную каменную переправу.

Ранее в ноябре 2023 года СПб ГБУ "Мостотрест" сообщал, что ремонтные работы были завершены на Мало-Калинкином мосту, куда вернулись исторические стеклянные плафоны, и на Нижнем Лебяжьем мосту. На переправах было восстановлено антикоррозионное покрытие пролетных строений. Специалисты очистили гранитные поверхности, покрасили фасады, карнизы, перильное ограждение, также был заменен асфальт проезжей части мостов.