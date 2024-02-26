Мединский стал просветителем года в сфере истории по версии премии "Знание"

Награду за вклад в просвещение в сфере "История" среди проектов получил Всенародный исторический проект "Лица Победы"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Лауреатом премии "Знание" за вклад в просвещение в сфере "История" стал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Спасибо обществу "Знание", вообще тем, кто поддерживает "Рассказы из русской истории". <...> Самую большую благодарность я хотел бы адресовать вам, дорогие телезрители, радиослушатели, подписчики и читатели "Рассказов из русской истории", потому что ваши комментарии, вопросы, письма получаем постоянно - это очень вдохновляет. Я никогда не думал, что тех, кто столь хорошо разбирается, ценит нашу историю и любит ее, так много в нашей стране", - сказал он, получая награду.

Имя победителя назвал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сегодня среди наших граждан очень и очень велик запрос на историческую правду. Я напомню, что историческая правда - это объективное знание о прошлом, полученное научным путем. Причем не всегда это знание бывает легко доступно. В этой связи огромная ответственность лежит на людях, которые берутся донести это знание до самой широкой аудитории. И те, кто делает это высокопрофессионально, качественно, конечно, заслуживают большого уважения со стороны общества и государства и поощрения", - отметил Нарышкин.

Награду за вклад в просвещение в сфере "История" среди проектов получил Всенародный исторический проект "Лица Победы". Проект стал самым масштабным по охвату цифровым сборником семейных историй о судьбах людей, боровшихся с нацизмом в Великую Отечественную Войну. "Основная идея - сохранение исторической памяти, продвижение семейных ценностей и воспитание патриотического духа через изучение и популяризацию историй жизни тех, кто внес свой вклад в Великую Победу. В сентябре 2023 года в базу проекта пользователями была загружена миллионная история", - рассказали в пресс-службе общества "Знание".

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях - на 6 больше, чем в прошлом году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тысяч человек.