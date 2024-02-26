Патриарх Кирилл сообщил, что Турция занимает одно из ведущих мест на международной арене

Патриарх поздравил президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем и отметил, что благодаря его дипломатическому таланту Турция сейчас занимает одно из ведущих мест на международной арене. Телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"Благодаря вашему дипломатическому таланту, умению добиваться поставленных целей и взвешенной позиции по важным внешнеполитическим вопросам Турецкая Республика занимает сегодня одно из ведущих мест на международной арене и обладает большим авторитетом среди партнеров", - говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что президент долгие годы самоотверженно трудится на пользу турецкого народа и заботится о сохранении богатого духовного наследия страны, ее процветании и поступательном социально-экономическом развитии.

Он отметил прочные деловые и культурные связи между Турцией и Россией, а также высокий уровень доверительных дружеских отношений стран.

"Желаю вам доброго здоровья и успехов в дальнейших трудах на государственном поприще, а народу Турции - мира и благополучия", - заключил патриарх Кирилл.

Эрдоган в понедельник празднует 70-летие. Отдельных торжеств по этому поводу не планируется.