КС РФ указал на неправомерный способ уклонения поручителей от ответственности

Исходя из решения Конституционного суда наличие судебного приказа, пусть и отмененного, должно учитываться судами для фактического продления срока поручительства и обеспечения возможности взыскать потерянные кредитором средства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) пришел к выводу о неправомерности практики, при которой поручитель по сделке может уклониться от своих обязательств, ссылаясь на истечение сроков поручительства, которое произошло уже в период судебных разбирательств. Такая практика позволяет недобросовестным поручителям уклоняться от уплат по формальным основаниям, говорится в решении КС РФ.

"Непредъявление к поручителю иска в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, не превышающего 500 тыс. рублей, в случаях, когда соответствующее требование в течение этого годичного срока было предъявлено, <…> но выданный судебный приказ по истечении этого годичного срока был отменен, <…> не может рассматриваться в качестве основания прекращения поручительства по сделке", - говорится в тексте постановления.

Поводом для проверки конституционности положений 367-й статьи ГК РФ, определяющей сроки действия поручительства в сделках, стала жалоба торгующей строительными материалами компании "Стройпрогресс". Это предприятие заключило договор на поставку стройматериалов предпринимателю, а также отдельно договор поручительства с еще одним лицом, которое должно было компенсировать убытки в случае срыва сделки.

В итоге полученный от "Стройпрогресса" товар не был оплачен покупателем, который прекратил свою предпринимательскую деятельность, а поставщик обратился с заявлением в мировой суд, требуя выписать судебный приказ на взыскание с поручителя 377 тыс. рублей. Судебный приказ был получен, но затем по требованию поручителя отменен.

После этого "Стройпрогресс" обратился с иском в Псковский городской суд, который отказал в удовлетворении требований по взысканию 377 тыс. рублей, сославшись на то, что к моменту подачи иска срок поручительства (год с момента реализации сделки, если срок не оговорен заранее) уже истек. Аргументы "Стройпрогресса" о том, что в указанный срок был выдан судебный приказ мирового судьи, который был отменен, Псковский городской и вышестоящие суды отклонили. Исчерпав другие способы защиты своих интересов, компания обратилась в КС РФ.

Решение КС РФ

В своем решении судьи КС отметили, что законодательство нацелено на равную судебную защиту кредиторов и должников. Поручительство в сделках не может быть бессрочным, что защищает права самих поручителей. С этой целью в ст. 367 ГК РФ устанавливаются сроки действия поручительства для случаев, когда эти сроки напрямую не оговорены договором.

В ситуации "Стройпрогресса" отмена судебного приказа мирового судьи привела к тому, что формально годичный срок для подачи иска к поручителю в суд общей юрисдикции прошел, а значит - за счет этой коллизии поручитель может уклониться от исполнения обязательств, несмотря на требования кредитора.

Более того, по мнению КС РФ, такая буквальная трактовка норм статьи 367 ГК РФ поощряет недобросовестного поручителя в его стремлении уклониться от исполнения обязанности по заключенному договору в расчете на последующую отмену судебного приказа за пределами годичного срока. Исходя из этого решения КС РФ наличие судебного приказа, пусть и отмененного, должно учитываться судами для фактического продления срока поручительства и обеспечения возможности взыскать потерянные кредитором средства.

С учетом такого толкования оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ. Это касается исполнения обеспеченных поручительством обязательств, не превышающих 500 тыс. рублей, если в договоре поручительства срок, на который оно дано, установлен не был. Исходя из позиций КС РФ, дело "Стройпрогресса" подлежит пересмотру.