Шмелева заявила, что работа наставников в школах формирует качество среды и жизни

Председатель Совета федеральной территории "Сириус" на торжественной церемонии просветительской награды "Знание.Премия - 2023" вручила награды лауреатам в двух номинациях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Работа наставников в школах формирует качество среды и жизни, это то, что называется воспитанием. Об этом заявила председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева на третьей торжественной церемонии вручения просветительской награды "Знание.Премия - 2023" , которая проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Все, что происходит в школе, становится все более и более насыщенным, настоящим, вдохновляющим благодаря наставникам <…> - это то, что мы называем воспитанием. Это очень разные занятия наукой, технологией, экологией - все то, что формирует качество нашей среды, качество жизни", - сказала она.

Шмелева отметила, что такие результаты работы наставников были бы невозможны без активной заинтересованности президента. "Это все создает единую среду, среду тех людей, которые любят Россию, верят в Россию и очень много делают для ее развития", - добавила она.

На торжественной церемонии Шмелева вручила награды лауреатам в двух номинациях. Лауреатом в номинации "За просветительскую деятельность в школе" стала заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 18 города Сочи Ирина Амосова. А награду в номинации "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования" получила заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ "Новотроицкий строительный техникум" Валентина Заугольникова.

Торжественная церемония объявления лауреатов и вручения просветительской премии "Знание" за 2023 год проходит на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Премия была учреждена осенью 2021 года общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание". Награда является ежегодной и вручается по итогам всероссийского конкурса, цель которого - выявление и признание достижений деятелей просвещения, повышение значимости и престижа просветительской деятельности в РФ. Генеральный информационный партнер награды - ТАСС.