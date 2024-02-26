Лучшим иностранным просветителем года по версии премии "Знание" стал военкор Адриан Боке

В пресс-службе общества "Знание" отметили, что корреспондент активно занимается благотворительностью, помогает детям Донбасса, пострадавшим от ВСУ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Французский военный корреспондент Адриан Боке стал лучшим иностранным просветителем года по версии премии "Знание". Награду ему вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Адриан активно занимается благотворительностью, помогает детям Донбасса, пострадавшим от ВСУ. Будучи экспертом по баллистической экспертизе, передал Музею Победы осколки от снарядов НАТО, попавших в гражданские объекты Донецка. На протяжении последних полутора лет, рискуя своей жизнью на передовой, освещает и документирует события в Донбассе, рассказывает правду о боевых действиях на Украине западной общественности", - рассказали в пресс-службе общества "Знание".

Награду за вклад в просвещение в сфере "Международные отношения" получил директор школы с углубленным изучением отдельных предметов в Душанбе Владимир Гудков. В школе обучается более тысячи детей из Республики Таджикистан, администрация и коллектив школы принимают активное участие во всероссийских и международных мероприятиях, где продвигают русский язык в качестве инструмента межгосударственного общения.

Лучшим просветительским проектом года в номинации "Международные отношения" стала добровольческая программа "Волонтеры Победы". В рамках проекта в разных уголках планеты проходят уроки памяти и мужества, исторические квесты, интеллектуальные игры и посещение ветеранов и очевидцев. Участники программы с помощью игровых средств и интерактивных форматов знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком и культурой, а также повышают грамотность и популяризируют русскую литературу среди российских детей и молодежи.

Блестящее возрождение

В беседе с журналистами Песков назвал гениальным решение о возрождении общества "Знание", которое существовало в Советском Союзе с 1947 года. Такая организация не должна была кануть в лету, уверен представитель Кремля.

"Понятно, что мысль о возрождении "Знания" родилась в головах нескольких людей. Но то, что она получила такое оформление, такую реализацию - это, конечно, во многом заслуга нашего президента Владимира Путина", - указал пресс-секретарь.

По мнению Пескова, идея отлично реализована. "Удалось собрать блестящую команду людей, которые весь процесс организовывают. Это очень здорово. И они делают это блестяще. Именно они поощряют на большую активность людей, которые, с одной стороны, хотят эти знания получать, а с другой стороны - хотят этими знаниями делиться", - отметил он.

Особенно отрадным представитель Кремля назвал и тот факт, что общество "Знание" выросло до проведения церемонии международного уровня. "Я только что вручил премию лучшему иностранному просветителю. И, конечно, испытываю восхищение тем, кто получил эту премию как лучший иностранный просветитель. Это мужественный человек, француз, который прошел через многие невзгоды, но который полон решимости рассказывать правду всему миру. Чувство гордости охватывает за то, что такие люди есть", - поделился своими ощущениями Песков.

Он призвал всех и дальше принимать участие в работе общества "Знание".

О премии

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях, это на 6 больше, чем в прошлом году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.