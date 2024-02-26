Горячий Ключ на Кубани планируют наделить статусом муниципального округа

Для города установят переходный период до 1 января 2025 года, когда будут принимать новый устав, вносить изменения в правовые акты

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Статус муниципального округа собираются присвоить Горячему Ключу в Краснодарском крае. Соответствующий проект закона приняли в заксобрании региона в ходе сессии в первом чтении.

Законопроект разработали с учетом ФЗ №87 от 1 мая 2019 года, в котором в отношении городских округов были установлены требования к доле и плотности населения, площади территории. Горячий Ключ этим критериям не соответствовал, поэтому было принято решение наделить его статусом муниципального округа.

"Наделение статусом муниципального округа - не просто смена названия. Этот шаг оптимизирует отдельные управленческие процессы, а также предоставит Горячему Ключу дополнительные финансовые возможности в решении вопросов местного значения, что в конечном счете будет положительно сказываться на уровне и качестве жизни людей. В достижении этого результата - главная задача муниципальной реформы", - отметил в ходе сессии спикер заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В пресс-службе законодательного собрания региона отметили, что для Горячего Ключа установят переходный период до 1 января 2025 года, когда будут принимать новый устав, вносить изменения в правовые акты, досрочное прекращение полномочий органов местного самоуправления в результате смены статуса не предусмотрено.

В конце прошлого года в Краснодарском крае начали формирование еще трех пилотных муниципальных округов - это поселения Туапсинского, Приморско-Ахтарского и Ленинградского районов.

Горячий Ключ - это курорт, который расположен на территории многочисленных месторождений термальных источников. Город считается главными воротами к Черноморскому побережью, он находится в 50 км от Краснодара и в 60 км от моря. Курорт привлекает путешественников турами к многочисленным горным вершинам, дольменам, пещерам, водопадам, скалам.