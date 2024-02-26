На Ставрополье второй год подряд установят запрет на весеннюю охоту на птиц

Предыдущий запрет был введен весной 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Запрет на весеннюю охоту на водоплавающих птиц установят на Ставрополье в 2024 году. Ранее запрет был введен в регионе весной 2023 года из-за массовой гибели животных и птиц, сообщил во время прямой линии министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Роман Коврыга.

"В 2023 году произошла гибель около 10 тыс. животных и птицы различных видов, большая часть - птица. В связи с решением краевого Совета по охоте и охотничьему хозяйству в крае был установлен запрет на весеннюю охоту по водоплавающей птице. <…> С учетом проблематики и в этом году, весеннюю охоту на водоплавающую и боровую птицу в 2024 году не планируем проводить", - сказал он.

После массовой гибели животных и птиц на Ставрополье в адрес губернатора края Владимира Владимирова и правительства региона поступило обращение Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. На основании обращения власти региона выработали рекомендации по рациональному использованию охотничьих ресурсов.

Случаи массовой гибели птиц и животных фиксировались на Ставрополье с конца 2022 года, причиной гибели стали химикаты, применяемые для борьбы с грызунами, и нарушение правил использования этих препаратов. Власти региона ужесточили контроль за использованием препаратов и за счет краевого бюджета начали закупку безопасных для диких животных средств защиты от грызунов. В 2024 году в крае продолжилось предоставление этих препаратов сельскохозяйственным производителям за счет средств бюджета Ставрополья.