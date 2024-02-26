Заксобрание Кубани выдвинуло инициативу о повышении компенсаций на собак-проводников в РФ

В России ежегодная сумма такой компенсации составляет по действующему законодательству 34,6 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выдвинули инициативу о повышении компенсации инвалидам по зрению на содержание собак-проводников, так как существующий размер выплаты не покрывает и трети необходимых расходов. Принято решение обратиться по данному вопросу к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

"Для инвалидов по зрению собака-поводырь - это не просто домашний питомец, а главный помощник, ориентир в мире, их вторые глаза. Именно она позволяет им вести активный образ жизни. И необходимо принять меры к тому, чтобы содержание собак, их кормление и ветобслуживание не ложились тяжким грузом на достаточно скудный пенсионный бюджет инвалида", - прокомментировал принятое в ходе сессии обращение председатель заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

В России ежегодная сумма такой компенсации составляет по действующему законодательству 34,6 тыс. рублей. Вопрос нехватки финансирования обсуждался с представителями общественных организаций инвалидов и специалистами в области ветеринарии. Согласно ветеринарным требованиям по текущим ценам и тарифам, данная сумма менее чем на треть покрывает затраты на питание, средства гигиены, вакцинацию и проведение плановых осмотров собак-проводников, изложил в ходе сессии суть проблемы заместитель председателя ЗСК - председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Депутаты в тексте обращения просят федеральные власти рассмотреть возможность корректировки федерального законодательства, чтобы довести сумму компенсации до минимального уровня, необходимого для покрытия расходов.