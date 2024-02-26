Охлобыстин: награду в 10 млн рублей уничтожившим танк Abrams направят в ближайшее время

Актер поздравил военных из 15-й ОМБ "с первым "Абрамсом"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Обещанную награду в размере 10 млн рублей российским военным, уничтожившим американский танк Abrams, направят в ближайшее время. Об этом во "ВКонтакте" сообщил актер и режиссер Иван Охлобыстин.

"Поздравляю ребят из 15-й ОМБ (отдельной мотострелковой бригады - прим. ТАСС) с первым "Абрамсом"! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!" - написал он.

Ранее Охлобыстин сообщил о назначении премии в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил ТАСС об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.