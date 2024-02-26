Эксперт считает, что некомпетентные командиры из НАТО занимаются организацией обороны ВСУ

Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что после освобождения Ласточкино российские войска планомерно продвигаются вперед для решения задач СВО

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Организацией обороны Вооруженных сил Украины занимаются некомпетентные командиры из НАТО, при этом украинские солдаты и офицеры теряют боевой дух и уступают российским военнослужащим. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"С той стороны воюют настоящие солдаты. У них, правда, не хватает оружия, не хватает боеприпасов, личного состава. У них сегодня низкий боевой дух, потому что они проигрывают эту войну, у них плохие натовские командиры, которые организовывают их оборону", - сказал он.

В понедельник в Минобороны России информировали об освобождении ВС РФ населенного пункта Ласточкино и об улучшении положения по переднему краю на авдеевском направлении.

Эксперт отметил, что после освобождения Ласточкино российские войска планомерно продвигаются вперед для решения задач специальной военной операции. "Есть небольшие населенные пункты, которые мы освобождаем достаточно быстро, а есть крупные и хорошо защищенные. <…> Надо понимать, что освобождение Украины - это сложный и длительный процесс. <…> Да, надо радоваться, что мы двигаемся вперед, но мы двигаемся вперед спокойно, планомерно, где-то подольше задерживаемся, где-то быстрее, но надо понимать, что нам предстоит очень серьезная задача", - сказал Литовкин.

Собеседник ТАСС напомнил, что, помимо общей задачи денацификации и демилитаризации Украины, стоит вопрос о создании специальной "санитарной зоны", чтобы обезопасить территорию России от обстрелов. "Это от нашей границы 150-200 км, расстояние, которое пролетает ракета HIMARS. А 200 км до нашей границы - это Харьковская область, это Днепропетровская область, это Николаевская и Одесская области, потому что именно оттуда летят дроны и ракеты по нашим городам, по нашим кораблям в Черном море и так далее. Вот когда мы эти задачи решим, тогда можно будет радоваться", - добавил Литовкин.

Ласточкино - небольшой населенный пункт в предместьях Авдеевки, о переходе которой под полный контроль российской армии министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 17 февраля.