Лучшими просветителями года по версии премии "Знание" стали ученый Оганов и военкор Боке

Награды победителям вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Французский военный корреспондент Адриан Боке и профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов стали лучшими просветителями года по версии премии "Знание", они набрали равное количество баллов от почетного жюри. Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Огромная честь быть лауреатом премии общества "Знание", огромная привилегия представлять науку и образование на премии. Ученые - это те кто, разгадывает тайны мироздания и закладывает фундамент будущего нашей страны. Ученый - не только тот, кто выучил, а тот, кто все время учится. Эта награда дана мне для того, чтобы я сделал еще больше. <...> Я очень хочу, чтобы и мои дети, и все люди нашей замечательной великой страны использовали возможность, данную богом, чтобы приумножать свои таланты", - сказал Оганов, получая награду.

Лучшим просветительским проектом года стал исторический проект "Лица Победы". Награды победителям вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. "За каждым проектом, за каждым человеком, который сидит сегодня здесь, огромный труд, и такой же огромный труд за целой армией лекторов, наставников Российского общества "Знание". Мне кажется, очень справедливо, что в этом году премия общества "Знание" проходит здесь, на выставке "Россия", которая тоже проводится по поручению и решению нашего президента, потому что здесь собрано все то, чем гордится каждый регион нашей страны, гордятся министерства и крупные компании, гордится вся страна и люди, которые выходят сегодня на эту сцену. Это тоже предмет национальной гордости. Спасибо вам за это", - сказал Кириенко.

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях - на 6 больше, чем в прошлом году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тысяч человек.