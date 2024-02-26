Суд по ходатайству СК заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Мунтяна за фейки о ВС РФ

По информации суда, он арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) по требованию СК. Об этом ТАСС сообщили в суде, куда поступили соответствующие материалы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Мунтяна", - сказали в суде. Он арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также создание мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.

В конце декабря 2023 года Мунтяна оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. Позже в отношении Мунтяна было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).