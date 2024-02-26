Российские дипломаты намерены провести в Вене выставку фото ТАСС о преступлениях Киева

Выставка состоит из более 40 фотографий из поездок посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника по прифронтовой зоне в Донецкой и Луганской народных республиках, в которых его сопровождали фотокорреспонденты ТАСС

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич и глава российской дипмиссии в Австрии Дмитрий Любинский поддержали инициативу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника по проведению в Вене выставки "Фотосвидетельства военных преступлений, совершенных киевским режимом" из снимков авторства сотрудников ТАСС.

"В Анкаре мы проводили мероприятие, где представили фотодокументы. Если будет такое желание у представителей ОБСЕ, мы передадим все эти данные для того, чтобы продемонстрировать их непосредственно на площадке данной организации. Для того, чтобы каждый участник данных мероприятий мог посмотреть на эти данные, эти фотографии, собранные нами вместе с агентством ТАСС. Они могут представить собой фактические доказательства того, какие действия предпринимаются Украиной", - заявил Мирошник в ходе круглого стола в штаб-квартире ОБСЕ, приуроченного к 10-й годовщине госпереворота на Украине.

Лукашевич в ответ заявил, что его миссия "найдет способ" представить данные фотографии в рамках мероприятий ОБСЕ, включая и официальные, вне зависимости от позиции руководства организации. Российский посол в Вене в свою очередь выразил готовность провести выставку фото ТАСС для австрийской общественности.

Выставка состоит из более 40 фотографий из поездок Мирошника по прифронтовой зоне в Донецкой и Луганской народных республиках, в которых посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима сопровождали фотокорреспонденты ТАСС. 24 февраля экспозиция открылась в Русском доме в Анкаре.

В понедельник в штаб-квартире ОБСЕ в дворце Хофбург прошел круглый стол, организованный постпредством РФ при организации. Он был приурочен к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Лукашевич подчеркнул, что дискуссия не являлась мероприятием под эгидой ОБСЕ, так как для этого по регламенту понадобилось бы согласие всех участников объединения.