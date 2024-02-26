Путин наградил почетной грамотой руководителя фонда "Талант и успех" Шмелеву

Согласно соответствующему документу, председатель Совета федеральной территории Сириус награждается за успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя фонда "Талант и успех", председателя Совета федеральной территории Сириус Елену Шмелеву почетной грамотой. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Шмелева награждается за успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Шмелева родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В 1993-1999 годах работала в Научно-исследовательском институте комплексных социальных исследований СПбГУ, с 1999 по 2006 год возглавляла маркетинговое агентство "Марко", в 2006-2007 годах была экспертом фонда "Центр стратегических разработок", с 2007 по 2011 год заведовала кафедрой факультета журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета.

В 2011-2014 годы - вице-президент благотворительного фонда "Система", с 2015 года является руководителем образовательного фонда "Талант и успех" (город Сочи, Краснодарский край), который был учрежден в декабре 2014 года для организации работы центра "Сириус" для одаренных детей (действует под патронатом президента РФ).