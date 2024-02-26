Концерт Бориса Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья музыканта

По данным сервиса Tickets FY, деньги за приобретенные билеты будут автоматически возвращены зрителям в течение трех рабочих дней

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), который должен был пройти в Дубае, отменили из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY.

"В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова мы вынуждены сообщить об отмене концерта БГ+, который должен был состояться 28 февраля в Дубае", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, деньги за приобретенные билеты будут автоматически возвращены зрителям в течение трех рабочих дней. Информация о дате нового концерта в Дубае будет опубликована позже.

Гребенщиков проживает за пределами РФ.