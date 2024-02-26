В Петербурге из-за вспышки кори на удаленку перевели одну из школ

Вспышка заболевания была выявлена в школе № 222 "Петришуле"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Занятия в школе № 222 "Петришуле" в Центральном районе Петербурга перевели на дистанционный формат из-за регистрации кори у учащихся разных классов. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу в своем Telegram-канале.

"В связи с регистрацией случаев кори среди учащихся разных классов (непривитых от кори) в ГБОУ школа № 222 "Петришуле" по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24 Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. С целью локализации распространения инфекции занятия в школе переведены на дистанционный формат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболевания.

Как напомнили в пресс-службе, корь - высокозаразное заболевание, предупредить которое можно только прививкой. Иммунизация детей в плановом порядке проводится в возрасте 1 года и 6 лет.