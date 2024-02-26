В России модернизируют базу мониторинга климатически активных веществ

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Материально-техническая база для проведения мониторинга климатически активных веществ в России будет модернизирована. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

"26 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по научно-технологическому развитию России. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Координационном центре правительства России. В нем также принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - отметили в пресс-службе.

Участники заседания обсудили реализацию важнейшего инновационного проекта государственного значения "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" в 2023 году. Как пояснил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба, "комиссией принято решение модернизировать материально-техническую базу и программу фонового мониторинга климатически активных веществ".

С докладами на заседании выступили министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов.