В Москве благоустроят 8 тыс. кв. м возле филиала Курчатовской школы

На перепаде высот создадут амфитеатр, а также трибуны, футбольное поле, круговую беговую дорожку, площадку для прыжков в длину и универсальную площадку для игры в баскетбол и волейбол

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют обустроить амфитеатр и зонировать пространство за счет разного рельефа вблизи филиала Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Территория школы составляет 1,5 га вместе со зданием. Проект реализует инвестор на собственные средства. После ввода в эксплуатацию в 2026 году социальный объект передадут городу. Благоустройство займет 8 тыс. кв. м. На перепаде высот создадут амфитеатр. Также в зоне отдыха предусмотрены игровые площадки, а также комплекс для подвижных игр", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на территории школы будет расположено спортивное ядро, которое разработано таким образом, чтобы ученикам было доступно максимальное количество легкоатлетических дисциплин на свежем воздухе. В дополнение к амфитеатру здесь построят трибуны, которые будут выходить на футбольное поле, круговую беговую дорожку длиной 200 м с прямым участком протяженностью 80 м, площадку для прыжков в длину и универсальную площадку для игры в баскетбол и волейбол. В зимнее время стадион может быть использован для бега на лыжах. Также на территории обустроят воркаут для сдачи нормативов по физподготовке. В числе оборудования - рукоход, брусья, скамья для пресса и турники.

Проект благоустройства предполагает увеличенную площадь озеленения. Планируется высадить крупномеры, среди которых пихта, клен и рябина. Площадь газонов превысит 3,6 тыс. кв. м. На двух цветниках по 100 кв. м каждый будут расти седум, астильба, хоста и гейхера. Отдельный участок отдадут под декоративную осоку.

Филиал Курчатовской школы на 815 мест возводится на территории жилого комплекса в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 93-97. Площадь пятиэтажного здания превысит 16,4 тыс. кв. м. Одним из архитектурных элементов можно назвать благоустроенную кровлю соцобъекта, где будет создана открытая видовая площадка с зонами для отдыха и проведения уроков под открытым небом.

Данный ЖК строится на берегу Спасского затона Москвы-реки на территории площадью 11 га. Согласно проекту, всего будет построено 34 жилых корпуса. На данный момент полностью введены и заселены восемь из них. В стадии строительства сейчас 22 корпуса.