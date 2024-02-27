ГД обсудит запрет рекламы иноагентам и обязанность колледжей и вузов вывешивать флаг РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о запрете для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также об обязанности всех образовательных учреждений в России разместить на своих зданиях и территориях государственный флаг. В повестку заседания также включены проекты об ограничении максимального размера денежных переводов без открытия банковского счета и об использовании цифровых финансовых активов для международных расчетов.

Законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом, Дума рассмотрит во втором, основном чтении. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля, в первом чтении Госдума приняла законопроект 20 февраля. В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Документ также дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе. Как отмечал ранее Володин, нормы о запрете распространения рекламы на информационном ресурсе иноагента коснутся "любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей". По его словам, необходимо пресечь практику, при которой иноагенты получают доход от рекламы и "не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают солдат, офицеров, мирных граждан" России.

Законопроект также вносит изменения в закон "О средствах массовой информации". Согласно документу, реклама ресурсов иноагентов запрещается в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

Законопроект, который обязывает все образовательные учреждения в России с нового учебного года разместить на своих зданиях и территориях государственный флаг, Госдума намерена рассмотреть в первом чтении. Документ внесла в Госдуму 1 февраля группа депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Петром Толстым и председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой.

Поправками предлагается дополнить федеральный конституционный закон "О государственном флаге Российской Федерации". Как указывали авторы инициативы в пояснительной записке, изменения необходимы "в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся".

Ограничение переводов и трансграничные расчеты с использованием цифровых прав

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тыс. рублей. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в закон "О национальной платежной системе". Документ был инициирован правительством РФ.

В соответствии с законом, перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тыс. рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации этого физлица. При этом максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законодательством РФ не предусмотрена.

Это обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ), предписывающими при совершении разовых операций на сумму, превышающую пороговое значение, применять стандартные меры проверки клиента. При этом в случае переводов гражданами денежных средств с использованием банковских счетов на любую сумму либо переводов с использованием персонифицированных электронных средств платежа на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей, связанных с меньшими рисками ОД/ФТ, чем переводы без открытия банковского счета, идентификация проводится в полном объеме.

Законопроект устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при переводе денежных средств по поручению клиента-физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в размере 100 тыс. рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте.

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект об использовании цифровых финансовых активов для международных расчетов. Как пояснил ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению подготовлены поправки, которые предусматривают в том числе возможность трансграничных расчетов с использованием цифровых прав. Поправками предлагается установить возможность использования цифровых прав в качестве оплаты за импорт, экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании.

Документ предусматривает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Валютными операциями признаются операции между резидентом и нерезидентом либо между нерезидентами по приобретению и отчуждению цифровых активов на законных основаниях. Банк России наделяется полномочиями по установлению условий совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и установлению запрета на их совершение. По словам Аксакова, использование цифровых прав даст новые возможности российским компаниям, иностранные партнеры в ходе переговоров ранее тоже "неоднократно выражали заинтересованность в этом инструменте".