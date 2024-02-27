Хакерская группировка создала собственное ПО для кибератак на российский ОПК

Сейчас Mysterious Werewolf комбинирует легитимные сервисы и вредоносный софт собственной разработки, сообщили в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группировка Mysterious Werewolf, уже несколько раз замеченная за атаками на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), создала собственное вредоносное программное обеспечение (ПО) для тех же целей. Хакеры активны по меньшей мере с прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе BI.ZONE - компании по управлению цифровыми рисками.

Ранее группировка пользовалась легальным ПО, предназначенным для тестирования на проникновение и минимум трижды инициировала атаки на предприятия российского ОПК. Злоумышленники практиковали фишинг, рассылая от имени "регуляторов" письма с архивом.

"Сейчас Mysterious Werewolf комбинирует легитимные сервисы и вредоносное ПО собственной разработки. Цель преступников - дополнительно затруднить обнаружение атаки и долго оставаться незамеченными в скомпрометированной инфраструктуре", - прокомментировал новый инструмент хакеров руководитель BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин.

Как говорил 6 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, российские специалисты в прошедшем году отразили более 65 тыс. кибератак на критическую информационную инфраструктуру. На предприятиях ОПК, равно как и в сфере транспорта и в других отраслях, присутствует критическая инфраструктура.