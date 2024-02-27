В Татарстан приедут порядка 100 делегатов Всемирного фестиваля молодежи из 55 стран

Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 100 делегатов приедут в Татарстан в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Республику посетят представители 55 стран, сообщил журналистам министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.

"Региональная программа - это нововведение. <…> В этом году 30 регионам нашей страны посчастливилось принимать иностранных делегатов, которые приедут на фестиваль в Сочи, у себя в регионах. <…> К нам приедут порядка 100 делегатов, <...> 55 стран", - сказал Садыков, отметив, что в их числе Аргентина, Алжир, Бангладеш, Египет, Испания, Иран, Малайзия, Нигерия и др.

Садыков также отметил, что на площадке фестиваля в Сочи будет работать павильон Татарстана, где запланирована обширная программа. "От Республики Татарстан собрана достаточно сильная и очень солидная делегация. Представители разных направлений, молодежь, которая и работает, и учится в вузах, и так называемая сельская молодежь, и молодежь, которая занимается предпринимательством, и многие другие направления. <…> 225 делегатов отправятся буквально <...> утром в Сочи на специальном поезде", - сказал Садыков, отметив, что в Сочи для участия в фестивале уже прибыли 82 волонтера от Республики Татарстан. При этом было подано более 1,8 тыс. заявок.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.