В Ингушетии информацию о пациентах объединили в цифровой системе

Ее внедрили для удобства медиков и повышения эффективности диспансеризации

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Данные о пациентах для удобства медиков объединили в единой цифровой системе в медучреждениях Ингушетии. В регионе внедрили централизованную подсистему для повышения эффективности диспансеризации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика "Техлаб".

"В Республике Ингушетия совершенствуется система оказания профилактической медицинской помощи. Для этого применяются цифровые технологии, позволяющие осуществлять учет и контроль показателей по диспансеризации и профилактическим медосмотрам. <...> Теперь врачу доступна вся информация по пациенту в одной системе, и диспансеризация станет более эффективной", - пояснили в пресс-службе.

Подсистема "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" интегрирована с медицинской информационной системой и региональным сегментом единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Разработками и интеграцией цифровых решений занимались IT-компании "Техлаб" и "Витакор". В подсистему уже поступают данные по профилактической медпомощи и диспансеризации из 20 медучреждений Ингушетии.

"Централизованная подсистема по профилактической медицинской помощи поможет в работе главным внештатным специалистам, руководителям органов управления здравоохранением и, конечно же, врачам, ведь теперь вся информация по пациенту доступна в одной системе, где также можно формировать реестры пациентов и аналитические отчеты", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса "Техлаба" Артема Магницкого.