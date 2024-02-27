Кабмин предложил расширить перечень статей УК, по которым могут увеличить сумму ущерба

Поправки к законопроекту нацелены на либерализацию ответственности за правонарушения экономической направленности, отметили в аппарате вице-премьера

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство предлагает расширить количество статей Уголовного кодекса РФ, по которым может быть увеличен размер крупного и особо крупного ущерба. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по части экономических составов преступлений одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС источник, близкий к комиссии.

"Правительственная комиссия поддержала поправки к данному законопроекту", - сказал собеседник агентства.

"Законопроект и поправки направлены на либерализацию ответственности за правонарушения экономической направленности, а также в целом продолжают политику государства по гуманизации регулирования в этой сфере", - подчеркивает представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Согласно поправкам (есть в распоряжении ТАСС), в примечании к статье 185 УК РФ (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) предлагается указать, что крупным ущербом, доходом в крупном размере признается ущерб, доход в сумме, превышающей 2,25 млн рублей, в особо крупном размере - 5,5 млн рублей. Сейчас крупным ущербом и доходом в крупном размере признаются ущерб, доход в сумме, превышающей 1,5 млн рублей, а в особо крупном размере - 3,75 млн рублей. Также предложены изменения в статью 171.5 (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Сейчас деяния, предусмотренные этой статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма выданных потребительских кредитов превышает 2,25 млн рублей. Правительство предлагает считать крупным размером случаи, когда сумма выданных потребкредитов превышает 3,5 млн рублей.

В статье 159 УК РФ (мошенничество) значительным ущербом при мошенничестве, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предлагается считать ущерб, в сумме составляющей не менее 250 тыс. рублей, крупным размером - стоимость имущества, превышающую 4,5 млн рублей и особо крупным размером - стоимость имущества, превышающую 18 млн рублей. Сейчас значительным ущербом в статье признается ущерб в сумме, составляющей не менее 10 тыс. рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 3 млн рублей, а особо крупным размером - стоимость имущества, превышающая 12 млн рублей.

Поправками предлагается пересмотреть крупный и особо крупный размер в статье 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сейчас деяния, предусмотренные этой статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн рублей, а в особо крупном размере - 45 млн рублей. Поправками предложено считать крупным размером сумму, превышающую 13,5 млн рублей, а особо крупным размером - 65 млн рублей.

О законопроекте

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли соответствующий законопроект в Госдуму в апреле 2023 года. В первом чтении документ был принят 30 мая. Авторы законопроекта предлагают в примечании к статье 170.2 УК РФ (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка) повысить до 3,5 млн рублей сумму, которая будет считаться крупным ущербом (сейчас 2,25 млн рублей), и до 13,5 млн рублей увеличить сумму, при которой ущерб считается особо крупным (сейчас 9 млн рублей).

В статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) с 50 млн до 80 млн рублей предлагается повысить планку дохода в крупном размере, с 250 млн до 395 млн рублей - дохода в особо крупном размере.

Крупный ущерб в этой же статье предлагается повысить с 10 млн до 16 млн рублей, а сумму особо крупного ущерба, по мнению депутатов, нужно увеличить до 47,5 млн рублей (сейчас 30 млн рублей).

В примечании к статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) крупный ущерб предлагается повысить с 250 тыс. до 400 тыс. рублей. В примечании к статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) крупным размером предлагается считать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн рублей, а особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 100 млн рублей (сейчас 15 млн и 45 млн рублей соответственно).

В статье 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) крупным размером предлагается считать сумму налогов 35 млн рублей (сейчас 15 млн рублей), особо крупным - 100 млн рублей (сейчас 45 млн рублей). В статье 199.3 УК РФ (уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) с 1,8 млн до 4 млн рублей предлагается повысить крупный размер, с 9 млн до 20,5 млн рублей - особо крупный размер.

В статье 199.4 (уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) с 6 млн до 13,5 млн рублей авторы законопроекта предлагают увеличить крупный размер, с 30 млн до 67,8 млн рублей - особо крупный размер.