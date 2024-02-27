Опрошенные врачи связали рост потребления крепкого алкоголя в РФ с накопленным стрессом

По данным исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, розничные продажи спиртного крепче 25 градусов в стране достигли максимума за последние семь лет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рост употребления крепкого алкоголя среди россиян обусловлен стрессом, накопленным с момента начала ковидных ограничений, считают опрошенные ТАСС врачи-наркологи.

Согласно данным исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, розничные продажи в РФ крепкого алкоголя - выше 25 градусов - достигли максимума за последние семь лет. По сравнению с 2022 годом в 2023 году продажи увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 л на душу населения, отмечается в исследовании.

"Потребление алкоголя действительно растет. У нас за последние три-четыре года были накоплены интенсивные стрессовые факторы - сначала это были ковидные ограничения, а затем и обострение геополитической напряженности. Поэтому уровень стресса в обществе неизбежно возрастает, и у людей возникает желание каким-то доступным способом нивелировать этот стресс. Простым, но не правильным лекарством для этого является алкоголь", - рассказал ТАСС врач психиатр-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии РФ Руслан Исаев.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров также считает, что тревога является одним из основных факторов роста потребления алкогольной продукции. "Люди испытывают огромную тревогу и вспоминают про самый распространенный антидепрессант. И чуть только степень стресса возрастает, люди хватаются за самое быстрое средство", - добавил он, отметив, что люди не всегда учитывают, что это может привести к множеству негативных последствий для здоровья, а также к алкоголизму.

Говоря о мерах, которые можно было бы предпринять для улучшения ситуации, Шуров отметил, что важно проводить профилактические мероприятия, особенно среди тех, кто еще не употреблял алкоголь. "Необходимо переключать школьников, подростков на позитивную деятельность, восстанавливать какие-то молодежные организации, открывать больше секций, организовывать больше хорошего досуга", - сказал он. Кроме того, обязательно нужно лечить пьющих, потому что "они могут привлечь к употреблению несколько человек вокруг себя, если ими не заниматься", а также "возможно, имеет смысл восстановить лечебно-трудовой профилакторий", отметил врач.