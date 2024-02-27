В Думу внесут законопроект о размещении на ценниках информации об объеме товара

Изменения предлагается внести в закон "О защите прав потребителей"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который обязывает наносить на ценники информацию о цене за единицу товара, а также об объеме продуктов питания. Текст законопроекта, который во вторник будет внесен в Госдуму, есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О защите прав потребителей".

"Ценники на реализуемые продукты питания должны содержать наименование товара, цену за единицу товара или за единицу измерения товара (объем), а в отношении продуктов питания, помещенных в упаковку, указание их количества (массы или объема, или количества штук)", - говорится в законопроекте.

Как говорится в пояснительной записке, по действующему законодательству обязанность предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о цене товаров, их весе или объеме касается только этикетки или маркировки. Закон не содержит никаких указаний в отношении обязательного наличия информации о количестве пищевой продукции на ценниках, а также в принципе не содержит требований к оформлению ценников на продукты питания, отмечает Слуцкий.

"Из-за маркетинговых уловок производителей человек по цене одного литра покупает 900, 800 миллилитров молока, не 1 кг, а 900 или даже 730 граммов сахара или гречки. Наши граждане должны понимать, сколько стоит тот или иной товар на самом деле. На ценнике должна быть указана стоимость за единицу измерения, килограммы или литры, это позволит покупателям легче сравнивать цены на продукты и выбирать оптимальные варианты среди предлагаемого ассортимента", - подчеркнул Слуцкий, назвав документ законопроектом о честной цене.

Как уточняют авторы законопроекта, в некоторых случаях покупатель приобретает более дешевый товар, видя на ценнике его стоимость и наименование, но не обращая при этом внимание на то, что он дешевле своих аналогов за счет уменьшения объема. "Такой подход розничных магазинов фактически искажает смысл предоставляемой потребителю информации о реальном количестве приобретаемого товара, вводит его в заблуждение", - уточняется в пояснительной записке.