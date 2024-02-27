В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье объявили пожароопасный период

Он начался на несколько недель раньше по сравнению с 2023 годом

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Пожароопасный период официально начался на территориях национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае на несколько недель раньше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"Дирекция заповедников "Земля леопарда" в Приморском крае привела личный состав и технику в полную готовность для борьбы с природными пожарами на подведомственных территориях. Весенний пожароопасный период введен уже в феврале из-за устойчивого потепления в ареале редкого дальневосточного леопарда. При этом в 2022 году этот режим вводился на несколько недель позже", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны нацпарка прошли плановый инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Противопожарная техника проверена и подготовлена, в срок обновлены минерализованные полосы. Возобновлен диспетчерский мониторинг обстановки и организовано ежедневное патрулирование территорий "Земли леопарда". Автопарк мобилизован для оперативного перемещения по охраняемой территории, в том числе по сложному рельефу.

Национальный парк расположен на юге Приморского края, где отмечаются особенно сильные ветра на протяжении большей части года. В пожароопасный сезон ветер создает дополнительные сложности при защите территории от природных пожаров.